ПАО «Синарский трубный завод» переведут в АО

12:10 | 24.01.2020

Фото: 66.ru

ПАО «Синарский трубный завод», входящий в холдинг «Трубной металлургической компании», переведут из статуса публичного общества в статус акционерного.



Эксперты уверены, что такой ход повысит капитализацию ТМК и приведет к консолидации активов.



На данный момент цена выкупа акций СинТЗ составляет 1,3 тысячи рублей. Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев отмечает, что стоимость могла бы быть в 2-3 раза выше, но отсутствие цели покупки или продажи делает данную цену законной.



В ТМК РБК Екатеринбург рассказали, что организационная форма меняется как у СинТЗ, так и у Таганрогского металлургического завода.



В ТМК отмечают, что это скорее формальная процедура, поскольку акции заводов не допущены к организованным торгам.



В начале января стало известно о том, что ТМК закрыло сделку по продаже 100%-дочернего предприятия IPSCO Tubulars, Inc. итальянской компании Tenaris. На фоне подготовки к сделке акции ПАО «ТМК» выросли на 12%.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»