Нового начальника УМВД по Екатеринбургу назначат в феврале

11:48 | 24.01.2020

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков в ходе пресс-конференции заявил, что новый руководитель УМВД России по Екатеринбургу будет назначен в феврале, кандидатура уже подобрана.



«Он был в моем подчинении, профессиональный, грамотный. Давайте немного подождём», - рассказал Александр Мешков.



Напомним, что прежний руководитель городского УМВД Сергей Кулагин написал рапорт об увольнении в декабре 2019 года, временно исполняющим обязанности был назначен Андрей Швыдченко, который до этого был замначальника УМВД.

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