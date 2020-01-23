Начальник свердловского ГУ МВД впервые встретился с журналистами

11:30 | 24.01.2020

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, назначенный в октябре 2019 года, провёл первую пресс-конференцию в новом качестве, встретившись с журналистами.



Он заявил, что регион сложный, проблемы он видит, поэтому еженедельно ездит по территориям, а само назначение для него было неожиданным. Он также отметил, что отслеживал события, которые происходили в мае 2019 года в сквере у Театра Драмы в Екатеринбурге, добавив, что все сделали вывод, а полицейские, на его взгляд, действовали профессионально.



- Екатеринбуржцы очень любят свой город, - заявил Александр Мешков.

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