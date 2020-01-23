В Екатеринбурге произошло массовое ДТП

11:25 | 24.01.2020

Фото: e1.ru

Кольцовский тракт встал в пробку из-за столкновения трех автомобилей.



На выезде из аэропорта Кольцово столкнулись три автомобиля: две «легковушки» и одна «ГАЗель». Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.



Сообщается, что в ДТП пострадали два человека, бригада врачей уже оказала им скорую медицинскую помощь. ГИБДД Екатеринбурга пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»