В столице Урала в ДТП пострадал девятилетний ребенок

11:12 | 24.01.2020

Фото: vk.com

Сегодня утром в районе Вточермета в Екатеринбурге автомобиль BMW сбил троих людей, в том числе девятилетнего ребенка.



Сообщается, что автомобиль двигался со стороны Городской, поворачивал налево и совершил наезд. В это же время три человека переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате инцидента пострадал ребенок, которому уже оказывается медицинская помощь. Взрослые значительных травм не получили.



На данный момент инспекторы ГИБДД Екатеринбурга устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.



Отметим также, что с утра по этой улице двигается большой поток автомобилей, а рядом расположена школа и через дорогу переходят много детей. Кроме того, жители района сообщают, что зачастую на этом участке светофор работает некорректно.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»