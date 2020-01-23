В Екатеринбурге вынужденно приземлился самолет «Уральских авиалиний»

10:58 | 24.01.2020

Фото: yandex.ru

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Екатеринбург – Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово.



В воздухе судно провело не больше часа – с 07:35 до 08:24 по местному времени. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что на борту сработала сигнализация о технической неисправности. Во избежание аварии было принято решение вернуть самолет на аэродром.



На борту самолет находились 66 пассажиров, никто не пострадал. Чтобы улететь в Ереван, авиакомпания предоставила другой самолет, который вылетел в 10:10 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»