В Свердловской области сгорел коттедж

10:49 | 24.01.2020

Фото: архив ГУ МЧС по Свердловской области

В Белоярском городском округе, на 40 км автодороги Екатеринбург – Шадринск, в коттеджном поселке полыхал жилой дом. Площадь горения составила 130 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 04:14 по местному времени. В пожаре сгорела кровля, перекрытие, повреждены стены и домашнее имущество. На борьбу с огнем выехали 14 спасателей на четырех спецмашинах. Все работы на месте происшествия были завершены в 06:30 по местному времени.



О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»