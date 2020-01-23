Свердловский «Автомобилист» одержал победу в «уральском дерби» с челябинским «Трактором»

10:30 | 24.01.2020

Накануне, 23 января, в Екатеринбурге свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу в «уральском дерби» с челябинским «Трактором». Матч завершился со счетом 4:1.



В первом периоде дважды отличился екатеринбургский легионер Брукс Мэйсек. Во втором отрезке игры «Трактор» отыграл одну шайбу усилиями Ника Бейлина, но под конец матча «Автомобилист» добил соперника. Алексей Василевский мощным броском сделал счет 3:1, а Джефф Плэтт забил четвертую шайбу уже в пустые ворота челябинцев.



Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отметил высокое качество игры команды, при этом выделив и игру челябинцев. Состязание выдалось действительно напряженным для свердловчан – «Трактор» кардинально изменил игру. Помимо прочего, Мартемьянов напомнил, что в контратаке «Авто» дало слабину, однако в целом тренер остался доволен игрой нашей команды: грубые ошибки были исключены, играли на результат.



«Автомобилист» в четвертый раз в этом сезоне КХЛ побеждает «Трактор», а с учетом игр прошлого чемпионата серия екатеринбуржцев в «уральском дерби» составила 12 побед. Следующий матч «Автомобилист» проведет снова на домашнем льду – 25 января команда сразится с казанским «Ак Барсом».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»