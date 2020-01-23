В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль за семейный долг по ЖКХ

10:15 | 24.01.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга передали автомобиль управляющей компании за долг за коммунальные услуги в размере 80 тысяч рублей.



Отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области сообщает, что должниками являются два брата, которые не выплачивали долг по ЖКХ даже после решения суда. Приставы арестовали расчетные счета должников, а также автомобиль Пежо 3078.



После непродолжительных поисков автомобиль был найден в Кировском районе. В отношении Пежо был составлен акт описи, машина передана представителю взыскателя - управляющей компании на ответственное хранение. Мужчина аресту не препятствовал, передал УК ключи и тех.паспорт на транспортное средство.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»