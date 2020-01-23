В Каменске-Уральском из-за взрыва газа в квартире пострадала женщина

Сегодня утром в одной из квартир многоэтажного панельного жилого здания в Каменске-Уральском произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате аварии госпитализирована 33-летняя жительница дома. Из здания эвакуированы 35 человек, в том числе шестеро детей.Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий горелых отмечает, что предполагаемой причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Последующее возгорание не произошло.Пострадавшей женщине уже поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение. За ее здоровье борются врачи больницы №2. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что женщина, помимо прочего, получила термические ожоги.По данным пресс-службы регионального главка, в поврежденном жилище произошло разрушение ненесущей стены со смежной 67-й квартирой, выбито два окна. Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, угрозы разрушения дома нет.