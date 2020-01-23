В Екатеринбурге назвали самый опасный микрорайон

09:42 | 24.01.2020

Фото: yandex.ru

Студенты и три преподавателя УрГЮУ, наблюдая полгода за криминогенной обстановкой в городе, выявили самый опасный и безопасный районы города, а также определили причины, делающие их таковыми.



Выяснилось, что самым опасным микрорайоном столицы Урала является Старая Сортировка. Среди причин, из-за которых этот район является опасным, выделяют значительное количество съемных квартир, что создает враждебную обстановку вреди соседей, и алкомаркетов. Статистика показывает, что большое количество магазинов со спиртными напитками напрямую влияет на частоту совершенных преступлений.



Наиболее безопасным микрорайоном Екатеринбурга оказалась Ботаника, отметил доцент кафедры уголовного права юридического университета Данил Сергеев, в остальных микрорайонах ситуация остается относительно стабильной.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»