В Нижнем Тагиле пропала женщина

09:14 | 24.01.2020

Фото: Поисковый отряд «Abris»

Поисковый отряд «Abris» объявил о начале поисков 29-летней Анны Сергеевны Коневой, которая ушла из дома 19 января и не вернулась.



Приметы: рост-155см, волосы черные, длинные, глаза карие, худощавого телосложения.



На момент пропажи была одета в бежевый пуховик, белую шапку со стразами, темно-синие джинсы, черные полусапожки и розовые перчатки.



Если вам что-либо известно о местонахождении Анны Сергеевны, просим позвонить по номерам 8-961-767-17-49, 02 или 112, а также сообщить информацию координатору поиска Павлу по телефону 8-980-930-16-32.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»