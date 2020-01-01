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20:28 | 23.01.2020
Фото: golos-kubani.ru
Екатеринбуржца обвинили в похищении жены
По данным следователей, 35-летний мужчина, находясь на парковке у торгового центра, с применением силы усадил супругу в автомобиль. Он увез женщину в лес и избил её там, а затем отвез в гостиницу.
К счастью, супруге удалось сбежать и обратиться в полицию. Сейчас следователи занимаются установлением точных обстоятельств произошедшего.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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