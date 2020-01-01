Екатеринбуржца обвинили в похищении жены

20:28 | 23.01.2020

Фото: golos-kubani.ru

Жителя уральской столицы обвинили в похищении собственной жены, об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



По данным следователей, 35-летний мужчина, находясь на парковке у торгового центра, с применением силы усадил супругу в автомобиль. Он увез женщину в лес и избил её там, а затем отвез в гостиницу.



К счастью, супруге удалось сбежать и обратиться в полицию. Сейчас следователи занимаются установлением точных обстоятельств произошедшего.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»