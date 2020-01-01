Суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу экс-директора свердловского МФЦ

19:52 | 23.01.2020

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор по уголовному делу в отношении экс-директора ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Натальи Лунеговой. Согласно картотеке суда, дата рассмотрения жалобы назначена на 12 февраля, председательствовать на процессе будет судья Елена Жолудева.



Напомним, что в ноябре 2019 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Наталью Лунегову виновной в превышении должностных полномочий и присвоении средств, выделенных МФЦ. Ей было назначено наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей. Приговор был обжалован прокуратурой и самой осужденной.



По мнению следствия, в декабре 2016 года Наталья Лунегова, являясь директором МФЦ, изменила положение об оплате труда в учреждении, а также издала приказ о выплате ей единовременного денежного поощрения, что выходило за пределы ее полномочий. Документы позволили ей присвоить субсидию в 200 тыс. руб., выделенную МФЦ из областного бюджета.

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