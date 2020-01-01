Сотрудники свердловской ГИБДД задержали мужчину при перевозке «травяного сбора для бабушки», который оказался марихуаной

19:39 | 23.01.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД Красноуфимского района на автодороге Ачит-Месягутово остановили легковой автомобиль «Форд» при осмотре салона которого обнаружили рюкзак с марихуаной. Во время проверки документов мужчина-водитель и его пассажир занервничали.



На заднем сиденье находился рюкзак, пассажир сообщил, что везет травяной сбор для своей бабушки. Когда по просьбе сотрудников ГИБДД он самостоятельно открыл рюкзак, в нем находился пакет с веществом, похожим на части растения конопли.



На место происшествия выехала группа по расследованию дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Рюкзак был изъят, после проведения предварительного химического исследования установлено, что представленное вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана), массой 438,37 г., сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Опрошенный по данному факту пассажир пояснил, что данные растения конопли он собрал для личного потребления на земельном участке с дикорастущими растениями, который обнаружил недавно в Красноуфимском районе.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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