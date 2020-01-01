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19:03 | 23.01.2020
Фото: Е1
В Екатеринбурге на улице Нагорной во время сноса здания перевернулся экскаватор
Как передает портал Е1, подрядчик ООО «Техническое обеспечение строительства» комментировать произошедшее не стал. Чтобы вытащить машину, рабочим пришлось перекрыть дорогу.
Напомним, что здание конструктивизма начали сносить на прошлой неделе. Историки и архитекторы города высказывались против этого.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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