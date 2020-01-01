В Екатеринбурге на улице Нагорной во время сноса здания перевернулся экскаватор

19:03 | 23.01.2020

Фото: Е1

Сегодня на улице Нагорной в уральской столице во время работ по сносу здания бывшего Свердловского профтехкомбината перевернулся экскаватор.



Как передает портал Е1, подрядчик ООО «Техническое обеспечение строительства» комментировать произошедшее не стал. Чтобы вытащить машину, рабочим пришлось перекрыть дорогу.



Напомним, что здание конструктивизма начали сносить на прошлой неделе. Историки и архитекторы города высказывались против этого.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»