Губернатор Свердловской области наградил ветеранов в честь 75-летия Великой Победы

18:47 | 23.01.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ветеранам юбилейные медали в 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Медали получили Галина Павловна Воробьева, Людмила Августовна Диренштейн, Лидия Николаевна Елохина, Павел Алексеевич Кузнецов, Надежда Михайловна Логинова, Вера Петровна Лощанова, Зайтуна Шайхилисламовна Преображенская, Валентина Владимировна Рябцева, Дмитрий Николаевич Суворов, Виктор Федорович Федотов, Алевтина Ивановна Филобок, Любовь Ефимовна Червякова, Михаил Васильевич Числов, Владимир Ильич Эккельман и Лидия Ивановна Яковлева.



«Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы. Мы в Свердловской области сделаем все необходимое для того, чтобы провести юбилейные мероприятия на самом высоком уровне, поддержать наших дорогих ветеранов, помочь им решить все житейские вопросы, улучшить условия жизни, сохранить и укрепить в обществе историческую память о героических подвигах и великом самопожертвовании советского народа. Дорогие ветераны, низкий поклон вам за мужество и героизм, за огромный запас жизненной стойкости, который позволил преодолеть все тяготы войны, который вы сохраняете по сей день. За великий пример силы духа, ответственности за судьбу страны, который вы даете всем нам. Здоровья вам, счастья, благополучия, внимания, любви и заботы близких вам людей, мирного неба над головой!», – пожелал губернатор Евгений Кувашев ветеранам.



Планируется, что всего, в течение года наградят 30 866 ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников гетто и концлагерей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»