В Екатеринбурге состоялось открытие новой ледовой арены

18:08 | 23.01.2020

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Сегодня, 23 января, в уральской столице состоялось открытие ледовой арены в спортшколе «Локомотив», об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



В открытии принимали участие заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин, председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, глава Администрации Железнодорожного района Андрей Курочкин, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина. Они поздравили спортсменов и их родителей с появлением новой площадки для тренировок.



Как отметил Дмитрий Баранов, теперь ледовая арена соответствует высоким требованиям проведения учебно-тренировочных занятий. После капитального ремонта в здании появился купол с отсутствующими перемычками и колоннами, новая система вентиляции и кровля. Всего на работы было потрачено 135 млн рублей.



Добавим, что сейчас на базе спортивной школы в отделении фигурного катания занимаются более 400 юных спортсменов. Их тренируют 15 квалифицированных экспертов, в том числе – заслуженный тренер России Елена Левковец и мастер спорта международного класса Александра Тарасова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»