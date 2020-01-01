В Свердловской области осужден мужчина, по вине которого погиб подросток

17:49 | 23.01.2020

Фото: yandex.ru

В Байкаловском районе к пяти годам лишения свободы приговорен тюменец Валерий Лапин, по вине которого в ДТП погибла 16-летняя девушка.



Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, что в ночью 23 июля 2019 года на 17 км автомобильной дороги «с. Байкалово – г. Туринск Свердловской области» между деревней Пелевина и деревней Ключевая обвиняемый выехал на полосу для встречного движения, где допустил наезд на 16-летнюю девушку, возвращавшуюся домой. После содеянного обвиняемый скрылся с места преступления. Пострадавшая же скончалась на месте от полученных травм, при этом ее тело было найдено лишь спустя два дня проезжавшим мимо трактористом.



Байкаловский районный суд назначил Валерию Лапину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.



Прокуратура в течение 10 дней, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»