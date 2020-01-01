Жителя Екатеринбурга подозревают в похищении и избиении жены

17:03 | 23.01.2020

Фото: yandex.ru

В отношении 35-летнего екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по факту похищения и избиения собственной жены. Сообщается, что супруга сама написала заявление на мужа.



По версии следствия, утром 20 января подозреваемый силой усадил 40-летнюю жену в машину, стоявшую на парковке ТРЦ, и увез в лес, где жестоко избил. После инцидента супруг отвез женщину в гостиницу, откуда пострадавшая и сбежала, чтобы обратиться к представителям власти.



Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что подозреваемый в содеянном не сознался, однако «продемонстрировал своим поведением, что знает, как себя вести в подобных ситуациях, и больше пытался играть с полицейскими в "кошки-мышки"». Сообщается, что этой историей займутся представители СКР по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»