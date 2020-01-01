В столице Урала в ДТП пострадал двухлетний ребенок

16:41 | 23.01.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В результате ДТП, которое произошло на Радищева, 25, пострадал двухлетний ребенок.



Как сообщает УГИБДД по Екатеринбургу, водитель Nissan Almera при движении по улице Радищева со стороны Хохрякова при повороте на Сакко и Ванцетти на зеленый свет не предоставил преимущество водителю Honda Civic, водитель которой ехал по встречной. В результате ДТП двухлетний ребенок из первой иномарки получил травмы.



На данный момент ребенок находится в больнице. Следователи проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Виновник происшествия заявляет, что встречный автомобиль не заметил из-за трамвая.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»