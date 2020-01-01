Иск Гончарова А.В. к ООО «Мегаполис», ООО «ТехноТорг» о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда удовлетворить частично

11:20 | 23.01.2020

Признать несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и доброе имя Гончарова А.В. следующие сведения, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на информационном ресурсе - сайте «МК-Урал» https://eburg.mk.ru/ и на сайте «Вечерние ведомости»: https://veved.ru/ под заголовком «Крупные ставки полковника Гончарова: бывший милиционер ведет игру на десятки миллионов по своим правилам»:



«МК-Урал» продолжает рассказывать о деятельности экс-полковника милиции А Гончарова, который сейчас участвует в нескольких имущественных конфликтах на десятки миллионов рублей. Нашей редакции стали известны новые факты о деятельности эксцентричного бизнесмена, использующего свой опыт работы в силовых структурах и связи в очень сомнительных операциях. В частности, речь идет о сделках, участие в которых может грозить Гончарову уголовным делом, также появилась информация о сложном уголовном положении топового госслужащего, чьи действия могли играть в пользу Гончарова и его партнеров»;



«А Гончаров уволился из милиции в 2007 году, дослужившись до звания полковника. В дальнейшем он имел возможность пользоваться наработанными связями в силовых структурах и достиг некоторого успеха в бизнесе. Деловые хроники Гончарова оказались наполнены различными имущественными скандалами, цена вопроса в которых для обычного человека - целое состояние»;



«Сам у себя занял, сам себе вернул». «В 2019 году в УФНС по Свердловской области поступило заявление о налоговом правонарушении со стороны А Гончарова и ООО «Энерголеспром», собственником которого он являлся. В документе сказано, что на момент покупки Гончаровым этой компании основным ее активом было недостроенное административно-офисное здание в ***.»



«В заявлении говорится, что Гончаров вернул себе компанию и перевел на себя здание - недострой с помощью фиктивного договора займа (деньги якобы передавались наличкой и без процентов), составленного и исполненного с целью скрыть фактически сложившиеся отношения по договору купли-продажи недвижимости и уйти от уплаты налогов. Автор заявления поясняет, что при продаже здания ООО «Энерголеспром» получило бы прибыль в 32 млн руб., что является объектом налогообложения. Кроме того, ООО «Энерголеспром» при реализации объекта недвижимости не уплачен НДС.



На основании изложенного автор письма попросил провести проверку на предмет выявления налогового правонарушения. Также по факту операций Гончарова с ООО «Энерголеспром» в ГУ МВД России по Свердловской области поступило заявление о возбуждении уголовного дела. В этом документе описываются подробности сделок с ООО «Энерголеспром» и его основным активом в виде офисного недостроя, после чего говорится, что Гончаров совершил преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ путем хищения прав на объект незавершенного строительства, чем причинил Б ущерб в особо крупном размере»;



«Согласитесь, схема красивая. Один бывший милиционер берет и не возвращает чужие деньги. Другой экс-милиционер и партнер первого, отсекая возможность контактов пострадавшего с честными юристами, предлагает ему помощь. В результате оба силовика в отставке оказываются в плюсе и избегают ответственности. А их клиент становится еще беднее».



Обязать ООО «Мегаполис» в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть указанные сведения в форме публикации резолютивной части настоящего решения суда в сети Интернет на сайте «МК-Урал»: https://eburg.mk.ru/ тем же шрифтом и в той же форме, в которой они были распространены. В случае неисполнения решения по истечении десятидневного срока взыскать с ответчика 500 рублей за каждый день такого неисполнения.



Обязать ООО «ТехноТорг» в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть указанные сведения в форме публикации резолютивной части настоящего решения суда в сети Интернет на сайте https://veved.ru/ тем же шрифтом и в той же форме, в которой они были распространены. В случае неисполнения решения по истечении десятидневного срока взыскать с ответчика 500 рублей за каждый день такого неисполнения.



Взыскать с ООО «Мегаполис» в пользу Гончарова А.Б. компенсацию морального вреда в размере 15000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 руб.



Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

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