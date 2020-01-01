В Серове оштрафовали больницу за хирурга, работающего травматологом-ортопедом

15:54 | 23.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Серовскую городскую больницу оштрафовали за нарушение лицензионных требований при оказании медицинской помощи: у хирурга, работающего травматологом-ортопедом, не было соответствующего профобразования.



В ходе проверки установлено, что сотрудник, работал травматологом с 2017 года, и за все это время он так и не получил лицензию на оказание соответствующих медицинских услуг.



В отношении больницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальной лицензией, если она обязательна). Серовский районный суд оштрафовал горбольницу на 100 тыс. рублей.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что многопрофильного хирурга уже отстранили от работы в травмпункте, полностью укомплектовав его врачами-травматологами.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»