В Свердловской области инспекторы рыбоохраны изъяли более 60 орудий лова

15:06 | 23.01.2020

Фото: рыбоохрана Свердловской области

На протяжении недели государственные инспекторы рыбоохраны по Свердловской области провели 11 рейдовых мероприятий, в рамках которых у рыбаков было изъято 60 орудий лова, 27 из которых – запрещенные.



Пресс-служба рыбоохраны Свердловской области сообщает, что три рейда были проведены с общественными инспекторами, два - с представителями МВД, а ещё один - с сотрудником Департамента по охране животного мира. Мероприятия проводились на реках Уфа, Нейва, Белоярском, Верх-Нейвинском и Рефтинском водохранилищах, а также на озёрах Таватуй, Аятское и других водоёмах региона.



В результате проверки выявлено 22 административных правонарушения. Также составлено три протокола за нарушение Правил рыболовства и 13 протоколов за нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекте. Помимо прочего, составлено 6 административных дел по бесхозным орудиям лова. Более того, общая сумма наложенных штрафов составила 46 тыс. рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»