Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»

В Екатеринбурге стартовала двухдневная коллегия свердловского гарнизона полиции, в рамках которой подводятся итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений за 2019 год. По традиции в первый рабочий день руководители территориальных ОВД сдают нормативы по физической и боевой подготовке, демонстрируют знания законодательства в сфере правоохраны, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.Полицейские, в том числе, стреляли по мишеням с расстояния 10 метров. сдавали челночный бег, отжимания от пола, подъем гири и боевые приемы.Как сообщил Валерий Горелых, результаты экзаменов станут известны завтра, 24 января, на совещании, где состоится разбор полетов по каждому без исключения подразделению. Итоги будет подводить лично начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков. На коллегию прибудут первые лица силовых ведомств региона, руководители органов власти и другие высокие гости.