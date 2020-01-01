 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

14:40 | 23.01.2020

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»

В Екатеринбурге стартовала двухдневная коллегия свердловского гарнизона полиции, в рамках которой подводятся итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений за 2019 год. По традиции в первый рабочий день руководители территориальных ОВД сдают нормативы по физической и боевой подготовке, демонстрируют знания законодательства в сфере правоохраны, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»

Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»


Полицейские, в том числе, стреляли по мишеням с расстояния 10 метров. сдавали челночный бег, отжимания от пола, подъем гири и боевые приемы.

Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»

Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»


Как сообщил Валерий Горелых, результаты экзаменов станут известны завтра, 24 января, на совещании, где состоится разбор полетов по каждому без исключения подразделению. Итоги будет подводить лично начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков. На коллегию прибудут первые лица силовых ведомств региона, руководители органов власти и другие высокие гости.

Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»

Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»

Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:18 | 23.01.2020
В Екатеринбурге снова отклонили проект Генплана

16:17 | 23.01.2020
Страховая компания оплатила челябинцам ущерб за затопление

15:54 | 23.01.2020
В Серове оштрафовали больницу за хирурга, работающего травматологом-ортопедом

15:42 | 23.01.2020
Прикамские законодатели предложили защитить «зеленый пояс»

15:39 | 23.01.2020
Краевой парламент запретил продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

15:36 | 23.01.2020
Депутаты Прикамья приняли поправки в Перечень строительных объектов

15:30 | 23.01.2020
В Екатеринбурге стартовали учения ЦВО

15:30 | 23.01.2020
Изменения в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Прикамье одобрены в первом чтении

15:26 | 23.01.2020
В Пермском крае утверждена денежная выплата ко Дню Победы

15:24 | 23.01.2020
Краевые парламентарии обсудили ключевые задачи реализации нацпроектов в сфере здравоохранения

15:19 | 23.01.2020
Законодательное собрание Прикамья оценило новые механизмы государственных закупок

15:15 | 23.01.2020
Депутаты Законодательного собрания Пермского края оценили реализацию инвестпроектов

15:06 | 23.01.2020
В Свердловской области инспекторы рыбоохраны изъяли более 60 орудий лова

14:40 | 23.01.2020
Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»

14:24 | 23.01.2020
В Свердловской области на производстве погибли два автомойщика

13:58 | 23.01.2020
В Нижнем Тагиле «ГАЗель» сбила двух детей

13:37 | 23.01.2020
Екатеринбург откроет год домашнего чемпионата Европы по самбо юношеским первенством России

13:35 | 23.01.2020
Библиотека имени Белинского в Екатеринбурге начинает проводить серию лекций «75 минут о войне»

13:21 | 23.01.2020
Свердловский облсуд вынес решение по уголовному делу адвоката Искандаряна

12:57 | 23.01.2020
Рослесхоз определился с лесничествами, где в 2020 году будут следить за незаконными рубками из космоса

12:56 | 23.01.2020
Количество платных парковок в Екатеринбурге увеличится в два раза

12:40 | 23.01.2020
В параде Победы в Екатеринбурге примут участие иностранные военные

12:28 | 23.01.2020
В Екатеринбурге продолжают тушить несанкционированную свалку на Уралмаше

12:19 | 23.01.2020
В Екатеринбурге проверяют здания суда, школ и детсадов из-за сообщений о минированиях

12:09 | 23.01.2020
За год в Екатеринбурге высадили более 5,5 тысячи деревьев

12:01 | 23.01.2020
В Среднеуральске полицейские задержали свердловчанина, подозреваемого в грабеже

11:46 | 23.01.2020
В Екатеринбурге на ЖБИ закроется проезд транспорта по внутриквартальным проездам

11:20 | 23.01.2020
Екатеринбургские студенты посмотрели на работу экспертов-криминалистов УМВД

11:18 | 23.01.2020
Завершилось расследование дела о ДТП с Андреем Косиловым на Урале

10:55 | 23.01.2020
Причину смерти подростка из Арамиля выясняет СК

10:23 | 23.01.2020
Исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина

10:21 | 23.01.2020
На замену трубопровода в Екатеринбурге потратят 57 миллионов

10:11 | 23.01.2020
Защитники крымских львов выйдут на пикет в Екатеринбурге

09:49 | 23.01.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о строительстве многоквартирников в коллективных садах

09:44 | 23.01.2020
К весне в Екатеринбурге изменятся два трамвайных маршрута

09:24 | 23.01.2020
В Екатеринбурге машину директора УК разбили топором





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 