В Свердловской области на производстве погибли два автомойщика

14:24 | 23.01.2020

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Накануне вечером в Камышловском городском округе погибли два работника автомойки при промывке автоцистерны изнутри.



Как сообщает начальник пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Валерий Горелых, погибшими оказались местные жители 1961 и 1992 годов рождения. Когда водитель тягача 1967 года рождения почувствовал неладное, он предпринял попытку самостоятельно вызволить сотрудников автомойки из цистерны, но ему это не удалось. Тела работников извлекли сотрудники МЧС.



Полковник Горелых пояснил, что фура с нижегородскими госномерами, по предварительным данным, доставила в Омск партию дистиллированного таллового масла, а на обратном пути водитель решил отмыть бочку.



На данный момент следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента, тела погибших отправлены на вскрытие, а также допрашиваются очевидцы произошедшего. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). При этом отмечается, что признаки криминальной смерти на телах умерших отсутствуют.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»