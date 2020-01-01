В Нижнем Тагиле «ГАЗель» сбила двух детей

13:58 | 23.01.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инцидент произошел Черноисточинском шоссе и попало на запись камеры комплекса фотовидеофиксации.



Сообщается, что 65-летний водитель наехал на двух 13-летних девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Сам мужчина свою вину отрицает и отмечает, что дети шли в неположенном месте.



На данный момент проводится проверка. В отношении водителя возбуждено административное дело. Видеозапись с камер наблюдения сыграет немаловажную роль в принятии решения по факту ДТП.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»