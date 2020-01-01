Свердловский облсуд вынес решение по уголовному делу адвоката Искандаряна

13:21 | 23.01.2020

Фото: Яромир Романов, Znak.com

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор нижестоящей инстанции в отношении адвоката Бориса Искандаряна, который был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В августе 2019 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью на протяжении 2,5 лет.



По версии следствия, в октябре 2017 года адвокату Искандаряну от адвоката Людмилы Сосновских стало известно о задержании жителя Екатеринбурга за незаконное хранение наркотиков. Располагая информацией о том, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении мужчины за незаконное хранение наркотических веществ не имеется, Искандарян решил под предлогом передачи взятки для сотрудников правоохранительных органов в сумме 5 млн. рублей похитить денежные средства задержанного и его родственников.



До освобождения мужчины Искандаряну через Сосновских была передана сумма в размере 2,5 млн. рублей. Оставшаяся сумма должна была быть передана после освобождения мужчины. Однако непосредственно после получения оставшейся части денежных средств он был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

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