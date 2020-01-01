Рослесхоз определился с лесничествами, где в 2020 году будут следить за незаконными рубками из космоса

12:57 | 23.01.2020

В Свердловской области в 2020 году дистанционный мониторинг будет проводиться на территории 14 лесничеств. В их числе Алапаевское, Билимбаевское, Верхотурское, Ирбитское, Карпинское, Кушвинское, Нижне-Сергинское, Режевское, Серовское, Синячихинское, Сысертское, Таборинское, Тавдинское, Туринское. Непрерывный мониторинг будет проводиться в Новолялинском и Нижне-Тагильском лесничествах, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.



В течение 2020 года филиал ФГБУ «Рослесинфорг» будет дешифрировать космическую съемку с использованием сведений, содержащихся в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). При наличии признаков нарушений карточки дешифрирования будут поступать в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для проведения проверок.



По результатам дистанционного мониторинга в 2019 году выявлено 51 нарушение лесного законодательства, среди которых 34 незаконные рубки объемом 13,9 тысяч кубических метров. Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решений о возбуждении уголовных дел. В суды направлены иски о взыскании ущерба.



Наиболее частыми нарушениями в 2019 году явились: рубка без разрешительных документов, рубка за пределами отвода лесосеки, рубка в защитных лесах.

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