В параде Победы в Екатеринбурге примут участие иностранные военные

12:40 | 23.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

На параде в честь 75-летия годовщины Великой Победы впервые пройдут иностранные расчеты, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



Парад был обсужден сегодня, 23 января, на совещании в штабе Центрального военного округа. В нем принимали участие мэр Александр Высокинский представители полпредства Президента РФ в УрФО, органов государственной власти Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, федеральных органов исполнительной власти и других организаций.



«Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчётов от четырёх иностранных государств в городе Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», – рассказал на совещании командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.



Отметим, что во время встречи в штабе ЦВО также обсудили и другие вопросы о мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»