В Екатеринбурге продолжают тушить несанкционированную свалку на Уралмаше

В Екатеринбурге продолжается тушение очагов возгорания на незаконной свалке на улице Коммунистическая.«Работа по ликвидации идет по плану: бульдозер разравнивает и сбрасывает снег в очаги в круглосуточном режиме, равно как в аналогичном графике дежурят и полицейские: наряды ГИБДД и ППСП надежно охраняют подъезды к злополучному полигону», –рассказал в Фейсбуке глава администрации Орджоникидзевского района города Роман Кравченко.Он отмечает, что задымление несравненно меньше того, что наблюдали некоторое время назад.«Вопреки прогнозам скептиков, прогресс в ликвидации возгорания есть», – добавил Роман Кравченко.Напомним, что на прошлой неделе прокуратура Свердловской области внесла представление заместителю губернатора региона Сергею Зырянову в связи с незаконной свалкой на Уралмаше, высота которой достигает размером девятиэтажного дома. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что два земельных участка находятся в собственности Свердловской области, еще на один участок право государственной собственности на которые не разграничено. Таким образом, земли находятся под управлением областного МУГИСО, поэтому на нем лежит «обязанность по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления».