В Екатеринбурге проверяют здания суда, школ и детсадов из-за сообщений о минированиях

12:19 | 23.01.2020

Фото: Е1

В уральской столице силовики вновь проводят проверки из-за сообщений о минированиях. На этот раз «заминировали» здания арбитражного суда, всех школ и детских садов.



Как передает портал Е1, проверки начались из-за поступления анонимного письма об угрозе взрывов.



В департаменте образования рассказали, что решения об эвакуациях всех учреждений пока что не применялись. Сейчас по адресам для проверки выехали полицейские.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»