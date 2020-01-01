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12:19 | 23.01.2020

Фото: Е1

В Екатеринбурге проверяют здания суда, школ и детсадов из-за сообщений о минированиях

В уральской столице силовики вновь проводят проверки из-за сообщений о минированиях. На этот раз «заминировали» здания арбитражного суда, всех школ и детских садов.

Как передает портал Е1, проверки начались из-за поступления анонимного письма об угрозе взрывов.

В департаменте образования рассказали, что решения об эвакуациях всех учреждений пока что не применялись. Сейчас по адресам для проверки выехали полицейские.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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