В Екатеринбурге на ЖБИ закроется проезд транспорта по внутриквартальным проездам

11:46 | 23.01.2020

Фото: mvestnik.ru

В уральской столице на ЖБИ «Екатеринбургская теплосетевая компания» в связи с проведением работ по прокладке теплотрассы закроет движение транспорта по внутриквартальным проездам между домами № 13б и № 11 и домами № 13б и № 17 на улице Новгородцевой. Как сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы, ограничение продлится с 30 января по 9 февраля 2020 года.



После окончания работ элементы нарушенного благоустройства на территории будут восстановлены. Екатеринбурржцев попросили с пониманием отнестись к временным трудностям и обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»