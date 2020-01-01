Екатеринбургские студенты посмотрели на работу экспертов-криминалистов УМВД

11:20 | 23.01.2020

22 января в рамках акции «Студенческий десант» студенты 2 курса Уральского государственного педагогического университета посетили Управление внутренних дел Екатеринбурга. На этот раз о своей работе гостям рассказали эксперты-криминалисты, которые объяснили студентам, какие задачи стоят перед их службой, а также продемонстрировали некоторые методы обнаружения и изъятия следов на месте преступления.



Все желающие смогли пройти процедуру дактилоскопирования и получить на память отпечатки своих пальцев, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Студентов интересовали последние новинки в сфере экспертных исследований и возможности проведения сложных экспертиз.

«Студенческий десант» показал активный интерес молодежи к работе правоохранительных органов.



Напомним, что акция «Студенческий десант» направлена на ознакомление молодежи с деятельностью полиции, повышение уровня открытости органов внутренних и доверия граждан, а также профессиональную ориентацию студентов.

© «Вечерние ведомости»