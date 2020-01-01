Завершилось расследование дела о ДТП с Андреем Косиловым на Урале

11:18 | 23.01.2020

Фото: Е1

В Челябинской области завершилось расследование дела о ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова. Материалы дела переданы в прокуратуру.



Согласно закону, прокуратура примет процессуальное решение в течение десяти дней. Согласно части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») Косилову грозит до двух лет лишения свободы.



Напомним, ДТП случилось на трассе Байрамгулово – Новоандреевка. Водитель Lexus, Андрей Косилов, совершавший обгон столкнулся с «Ладой». В результате ДТП пострадали трое молодых людей, ехавших в отечественном автомобиле: 19-летняя девушка Анастасия получила травму мозга, её молодой человек Владислав – перелом ноги, водитель машины также получил переломы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»