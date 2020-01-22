Защитники крымских львов выйдут на пикет в Екатеринбурге

10:11 | 23.01.2020

Фото: организаторы пикета

В Екатеринбурге в субботу, 25 января, защитники львов из частного сафари-парка «Тайган» в Крыму выйдут на пикет.



Как сообщает ИА «Уральский меридиан», организаторы пикета хотят, чтобы уникальный парк сохранили. Подобные пикеты проводятся в разных городах России. В Екатеринбурге подобная акция также проводилась 18 января.



Отметим, что парк был закрыт на неопределенное время из-за того, что животных накормили просроченным мясом. Владелец парка Олег Зубков утверждает, что данная причина для закрытия парка надуманная, так как списанное мясо является естественным кормом для диких хищников.



В парке на территории 32 гектара живут 55 львов, порядка 40 тигров, около 60 медведей и более полутора тысяч других животных и птиц. На сегодняшний день это одна из крупнейших коллекций хищников в Европе.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»