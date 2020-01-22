В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о строительстве многоквартирников в коллективных садах

09:49 | 23.01.2020

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Жижина, который признан виновным в мошенническом хищении денежных средств на сумму свыше 15,6 млн. рублей под видом строительства многоквартирных домов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, судом установлено, что подсудимый в октябре 2011 года и марте 2012 года приобрел 2 земельных участка в садовом товариществе «Зеленый остров» в г. Екатеринбурге с разрешенным использованием «садоводство». В последующем Жижин разместил рекламу в СМИ о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах.



Потерпевшие, увидев рекламу в прессе, приходили в офис организации, где подсудимый вводил их в заблуждение о возможности приобретения на праве собственности жилых помещений, после чего заключал договоры на реализацию долей в домах под видом отдельных квартир и долей в земельных участках, после чего получал оплату.



При этом, Жижин скрывал от потенциальных покупателей информацию об отсутствии разрешения на строительство многоквартирных домов и иной разрешительной документации. Впоследствии работы по строительству указанных многоквартирных жилых домов были окончены.



Однако зарегистрировать право собственности на доли в домах и на земельные участки потерпевшие не смогли, дома, расположенные в садоводческом товариществе «Зеленый остров» в г. Екатеринбурге, признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.



В целом, Жижиным был причинен ущерб 8 гражданам на общую сумму свыше 15,6 млн. рублей. Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга назначил Дмитрию Жижину наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Отметим, что ранее в апреле 2019 года Жижин был уже осужден к лишению свободы за совершение аналогичного преступления.

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