К весне в Екатеринбурге изменятся два трамвайных маршрута

09:44 | 23.01.2020

Фото:1723.ru

В уральской столице весной начнет действовать новая схема для двух трамвайных маршрутов. Речь идет о трамваях №4 и №5.



Так, маршрут трамвая №4 будет продлен на полтора километра. Пассажиры смогут доезжать от станции Южной до трамвайного кольца на улице Фучика рядом с ТЦ «Дирижабль». А трамвай №5 вместо Ботаники начнет ходить до ЖБИ.



Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, такие изменения будут введены, чтобы оптимизировать маршруты и увеличить пассажиропоток.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»