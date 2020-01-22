В Екатеринбурге машину директора УК разбили топором

09:24 | 23.01.2020

Фото: Е1

В уральской столице разбили автомобиль директора управляющей компании «ГринСервис», претендующей на место компании «СД-Эксплуатация» жилого комплекса «Перемена 2». По мнению обвиняемого, хозяин машины Семен Трачев разбил её сам.



Как передает портал Е1, возле разбитого автомобиля виновник оставил топор. Теперь многие жильцы комплекса всерьез переживают за сохранность своих машин.



Стоит отметить, что конфликт в жилом комплекса продолжается уже давно. В данном случае представители компании «СД-Эксплуатация» назвали повреждение автомобиля провокацией со стороны Семена Трачева.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»