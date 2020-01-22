Вылет из Томска в Екатеринбург задержали почти на 9 часов

09:07 | 23.01.2020

Фото: 1zoom.ru

По данным онлайн-табло томского аэропорта, рейс должен был отправиться в Екатеринбург в 06:10 (02:10 мск), вылет запланирован на 14:50 (10:50 мск).



«Рейс задерживается по технической причине, самолет - Bombardier. Ожидается прибытие резервного борта. На рейс зарегистрировано 45 пассажиров», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу транспортной прокуратуры.



Пассажирам рейса предоставили питание, некоторым из них – размещение в гостинице. На данный момент Томская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»