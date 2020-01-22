Баскетболистки УГМК обыграли «Прагу» на матче в Екатеринбурге

21:37 | 22.01.2020

Фото: БК УГМК

Баскетболистки клуба УГМК обыграли чешскую «Прагу» на матче в Екатеринбурге в рамках женской Евролиги. Встреча завершилась со счетом 88:65 (29:16, 19:16, 22:13, 18:20).



Самым результативным игроком по итогам матча стала Эмма Миссеман, она набрала 20 очков. В команде проигравших лучше всего. Проявила себя Кристина Оувинья, ей удалось набрать 14 очков.



Отметим, что следующий матч в рамках Евролиги УГМК проведет против «Риги». Встреча состоится 28 января.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»