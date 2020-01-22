На выходе из метро в Екатеринбурге пенсионерка упала и повредила спину

21:12 | 22.01.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице на выходе из метро пенсионерка упала и получила травму, об этом рассказали очевидцы.



«Бабушка, видимо, поскользнулась и повредила спину», - сообщил свидетель произошедшего Александр.



На месте находятся сотрудники скорой помощи. Потребуется ли женщине госпитализация – неизвестно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»