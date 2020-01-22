«Уралочка» обыграла французский «Канн»

20:48 | 22.01.2020

Фото: uralochka-vc.com

Волейболистки клуба «Уралочка-НТМК» обыграли самую успешную французскую команду «Канн». Как отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, матч стал самым напряженным в этом сезоне.



Встреча команд в четвертом туре Лиги чемпионов во Франции закончилась со счетом 3:2.



В следующий раз екатеринбурженкам предстоит сыграть в Саратове с «Протоном». Матч состоится 26 января в 18:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»