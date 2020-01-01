В Екатеринбурге полицейские обнаружили крупный подпольный склад немаркированного табака

19:45 | 22.01.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге полицейские изъяли крупную партию немаркированной табачной продукции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, подпольный склад располагался в Чкаловской районе на улице Гаршина.



Так, 14 января, при осмотре оперативники ОЭБ и ПК изъяли более 55 пачек немаркированного табака и более 500 тысяч рублей, предположительно полученных от реализации товара. Организатором деятельности оказался 41-летний местный житель. Он не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не являлся директором.



Также в одной из транспортных компаний полицейские обнаружили груз, принадлежащий злоумышленникам. Общая стоимость нелегального товара составила более 10,5 млн рублей.



В отношении организаторов деятельности по реализации немаркированного табака возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Нарушителям грозит до 6 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»