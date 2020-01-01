В мэрии подвели итоги конкурса «Новогодний Екатеринбург – 2020»

18:56 | 22.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице комиссия определила победителей конкурса «Новогодний Екатеринбург – 2020», об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.



Так, в номинации «Лучшее новогоднее оформление» среди предприятий торговли победу одержал магазин «Цветы и куклы» на Малышева, 84, среди нестационарных объектов – павильон «Цветы» на Ленина, 70, среди предприятий общественного питания – ресторан «Хочу Пури» на Ленина, 49. А в номинации «Лучшая новогодняя витрина» среди предприятий потребительского рынка, бытового обслуживания населения, аптек, финансовых учреждений – кондитерская «Maria» на Толмачева, 21, среди учреждений социальной политики - МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа №4 имени Г.С.Метелева» на Технической, 79.

С полным списком победителей и номинаций можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Екатеринбурга.



Следует отметить, что в этом году в конкурсе принимали участие более 12 тысяч предприятий и организаций города.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»