Екатеринбург встал в многокилометровые пробки

18:29 | 22.01.2020

скриншот «Яндекс.Пробки»

В уральской столице образовались сильные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах на данный момент оцениваются на 9 баллов.



Наиболее сильная загруженность наблюдается на улицах 8 Марта, Репина, Московской, Восточной, Малышева, Фурманова, Шаумяна, Халтурина, Объездной, Куйбышева, проспектах Ленина и Космонавтов.



Ситуация осложняется многочисленными ДТП. Аварии сейчас можно наблюдать на проспекте Ленина, улицах Декабристов, Луначарского, Уральской, Новгородцевой, Амундсена и Сибирском тракте.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»