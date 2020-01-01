Учёные УрФУ предложили препарат против коронавируса в Китае

17:43 | 22.01.2020

Фото: ura.ru

Учёные Уральского федерального университета предложили использовать разработанный в ВУЗе препарат, который направлен на борьбу с коронавирусом в Китае, рассказали в пресс-службе вуза «Вечерним ведомостям». Препарат носит название «триазавирин».



«Препарат „триазавирин“ эффективен в отношении РНК-вирусов, которым является короновирус. Поэтому есть потенциальная возможность, что „триазавирин“ его остановит. Правда, это надо исследовать на людях, которые заболели. Проблема в том, что препарат не зарегистрирован в КНР, поэтому сейчас решение за ними. Мы написали письма в минздрав КНР, их отделение ВОЗ, которое занимается вирусами. Предыдущие исследования показали, что препарат успешно борется с такими серьезными проблемами, как вирус Эбола, вирус Зика, вирус Чикунгунья, вирус лихорадки Денге. Не говоря о более простых заболеваниях, разных формах гриппа и пневмонии», — рассказал Александр Петров, председатель совета директоров фармзавода «Медсинтез».



Презентация препарата состоится уже завтра, 23 января.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»