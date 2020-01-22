В Среднеуральске мужчина с ножом попытался ограбить отделение почты

17:30 | 22.01.2020

Экипаж Росгвардии, задержавший налетчика

В Среднеуральске утром 22 января произошла попытка разбойного нападения на отделение почты, расположенное в доме 26 на улице Уральская. В здание почты зашел посетитель, который натянул на голову маску-шапку, достал нож и потребовал от работников почты выдать ему 10 тысяч рублей. Сотрудники учреждения предупредили посетителя, что уже вызвали наряд вневедомственной охраны, после чего злоумышленник решил не дожидаться сотрудников правопорядка и спешно покинул помещение с пустыми руками, сообщает начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская.



На место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе совместных с сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий в 300 метрах от почты росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого гражданина. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Задержанный был передан сотрудникам полиции, которые в ходе проведения личного досмотра обнаружили и изъяли у подозреваемого нож. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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