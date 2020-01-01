В 2019 году на Урале изъято 3,5 тыс. «серых» SIM-карт

17:08 | 22.01.2020

Роскомнадзор совместно с сотрудниками МВД в прошедшем году провел 70 совместных контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Уральском федеральном округе. В отношении нарушителей составлено 49 протоколов об административных нарушениях, изъято 3,5 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт, сообщает пресс-служба Роскомнадзора по УрФО.



В большинстве случаев нарушения были связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем паспорта. В рамках работы по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете в 2019 году выявлено 164 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер.



Контрольно-надзорные мероприятия, а также системная профилактическая работа ведомства привели к сокращению количества выявленных нарушений и изъятых SIM-карт. Так, если в 2017 году было изъято свыше 106,5 тыс. SIM-карт на всей территории России, а в 2018 году – более 83,7 тыс., то в 2019 году – 56,5 тыс.



Роскомнадзор напоминает, что при покупке SIM-карты необходимо заключать договор в местах, не вызывающих сомнения в полномочиях продавцов, например, в салонах операторов связи. Это обезопасит абонента от неприятных ситуаций при использовании «серой» SIM-карты, например, от ее внезапной блокировки оператором связи.

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