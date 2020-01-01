Архитекторы планируют создать «пешеходный оазис» на площадке перед УрГЭУ

В Екатеринбурге разрабатывают проект реконструкции площади перед УрГЭУ (улице 8 Марта, 62 / Народной Воли, 45). Разработкой идеи занимается архитектурное бюро «Старт».Генеральный директор Александр Кузьмин сообщил, что цель проекта – превратить площадь перед университетом в «пешеходный оазис», где предлагается создать защищённую комфортную среду.Концепцию он представил администрации Екатеринбурга.«В качестве защиты от негативного воздействия автомобильного движения по 8 Марта должен выступать барьер вдоль улицы, состоящий из контейнеров с зеленью, стенок-экранов и скамеек. Этот барьер видится авторам проекта нестационарным сооружением без фундаментов, на основе легких металлических рам и обшивки. Вторая роль площади – место для отдыха и массовых мероприятий студентов и сотрудников университета. Для этого предусматривается создание амфитеатра перед главным входом, с установкой переносных деревянных скамей»,- рассказал Кузьмин.Проект отправили на доработку, поскольку члены совета обратили внимание на схемы освещения пешеходной зоны, отсутствие мест для тихого отдыха, неопределенную ситуацию с существующим рядом с университетом блошиным рынком и другие вопросы.